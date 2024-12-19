Cercle Brugge-RAMS Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasındaki Cercle Brugge-RAMS Başakşehir maçının ilk 11'leri açıklandı.
Kritik maç öncesi iki takım da kadro tercihlerini açıkladı.
Temsilcimiz Başakşehir'in ilk 11'i şu şekilde sıralandı: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur Ergün, Crespo, Deniz Türüç, Kemen, Davidson, Piatek
Cercle Brugge ise şu 11 ile karşılaşmaya çıkacak: Delanghe, Utkus, Magnee, Miangue, Ravych, Minda, Francis, De Wilde, Augusto, Brunner, Somers
Maça dair diğer bilgiler ise şöyle yer aldı:
Stat: Jan Breydel
Hakemler: Istvan Vad, Vencel Toth, Istvan Albert (Macaristan)
Etiketler: #Başakşehir #Cercle Brugge #ilk
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