Cercle Brugge-RAMS Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu

Yayınlanma: 19.12.2024 - 22:19

Güncelleme: 19.12.2024 - 22:19

Kritik maç öncesi iki takım da kadro tercihlerini açıkladı.

Temsilcimiz Başakşehir'in ilk 11'i şu şekilde sıralandı: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur Ergün, Crespo, Deniz Türüç, Kemen, Davidson, Piatek

Cercle Brugge ise şu 11 ile karşılaşmaya çıkacak: Delanghe, Utkus, Magnee, Miangue, Ravych, Minda, Francis, De Wilde, Augusto, Brunner, Somers

Maça dair diğer bilgiler ise şöyle yer aldı:

Stat: Jan Breydel

Hakemler: Istvan Vad, Vencel Toth, Istvan Albert (Macaristan)