Cercle Brugge-RAMS Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasındaki Cercle Brugge-RAMS Başakşehir maçının ilk 11'leri açıklandı.

Cercle Brugge-RAMS Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2024 - 22:19

Kritik maç öncesi iki takım da kadro tercihlerini açıkladı.

Temsilcimiz Başakşehir'in ilk 11'i şu şekilde sıralandı: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur Ergün, Crespo, Deniz Türüç, Kemen, Davidson, Piatek

Cercle Brugge ise şu 11 ile karşılaşmaya çıkacak: Delanghe, Utkus, Magnee, Miangue, Ravych, Minda, Francis, De Wilde, Augusto, Brunner, Somers

Maça dair diğer bilgiler ise şöyle yer aldı:

Stat: Jan Breydel

Hakemler: Istvan Vad, Vencel Toth, Istvan Albert (Macaristan)

 


Etiketler: #Başakşehir #Cercle Brugge #ilk

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