Cesc Fabregas, Monaco'ya veda etti
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco, İspanyol futbolcu Cesc Fabregas'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.
İspanyol futbolcu Fabregas, Monaco'dan ayrıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ocak 2019'dan bu yana Monaco forması giyen ve sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki orta saha oyuncusuna teşekkür edildi.
Fransız ekibinde tüm kulvarlarda 68 maça çıkan Fabregas, 4 gol attı.
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