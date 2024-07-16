CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'ndaki rakipler belli oldu!

Voleybolda Türkiye'yi temsil eden erkeklerde Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta ile Spor Toto ve kadınlarda Türk Hava Yolları ile Kuzeyboru'nun Avrupa'daki rakipleri belli oldu.

AA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 18:10
CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'ndaki rakipler belli oldu!
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Voleybolda Türkiye'yi CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda temsil edecek Türk takımlarının rakipleri belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kura çekimi, Lüksemburg'da gerçekleştirildi.

Organizasyonda Türkiye'yi erkekler CEV Kupası'nda Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta, CEV Challenge Kupası'nda Spor Toto; kadınlar CEV Kupası'nda Türk Hava Yolları ve Kuzeyboru temsil edecek.

Eşleşmeler şu şekilde:

Erkekler

CEV Kupası 16'lı eleme turu:

Ziraat Bankkart-32'li eleme turundan gelecek takım

Galatasaray HDI Sigorta-32'li eleme turundan gelecek takım

CEV Challenge Kupası 32'li eleme turu:

Spor Toto-Neftohimik Burgas (Bulgaristan)-A.O.P. Kifissia (Yunanistan) eşleşmesinin galibi

Kadınlar

CEV Kupası son 32 turu:

Türk Hava Yolları-OK Herceg Novi (Karadağ)-Grot Budowlani (Polonya) eşleşmesinin mağlubu

Kuzeyboru-OK Dinamo (Hırvatistan)


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