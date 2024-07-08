Filenin Sultanları'nın olimpiyat kadrosu açıklandı!

Yayınlanma: 08.07.2024 - 15:20

Güncelleme: 08.07.2024 - 15:20

Fransa’nın ev sahipliğinde 27 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

FİLENİN SULTANLARI'NIN KADROSU

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu şöyle:

Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Tuğba İvegin, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Gizem Örge, Beyza Arıcı

MAÇ PROGRAMI

Paris Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları’nın maç programı şu şekilde:

29 Temmuz:

10.00: Türkiye-Hollanda

1 Ağustos:

10.00:Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos:

10.00: Türkiye-İtalya