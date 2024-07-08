Filenin Sultanları'nın olimpiyat kadrosu açıklandı!

Filenin Sultanları'nın Paris 2024 Olimpiyatları kadrosu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2024 - 15:20
Filenin Sultanları'nın olimpiyat kadrosu açıklandı!
Abone Ol google-news

Fransa’nın ev sahipliğinde 27 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

FİLENİN SULTANLARI'NIN KADROSU

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu şöyle: 

Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Tuğba İvegin, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Gizem Örge, Beyza Arıcı

MAÇ PROGRAMI

Paris Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları’nın maç programı şu şekilde:

29 Temmuz:

10.00: Türkiye-Hollanda

1 Ağustos:

10.00:Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos:

10.00: Türkiye-İtalya


filenin sultanları haberleri olimpiyat haberleri 2024 paris olimpiyat oyunları haberleri

İlgili Haberler

Filenin Sultanları yarı final için sahada!

Filenin Sultanları yarı final için sahada!
Polonya'yı geçemedik: Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne veda etti!

Polonya'yı geçemedik: Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne veda etti!
Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyatları fikstürü belli oldu!

Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyatları fikstürü belli oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler