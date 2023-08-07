Ceyhun Kazancı'dan Şenol Güneş ve Tadic sözleri: 'İhale bana kaldı'

Yayınlanma: 07.08.2023 - 09:49

Güncelleme: 07.08.2023 - 09:52

Beşiktaş'taki sportif direktörlük görevinden ayrılan Ceyhun Kazancı, Lider TV'de önemli açıklamalarda bulundu.

AYRILIĞIN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPMAMASI

Kazancı açıklamasında, "Çok polemik yaratacak bir şey yapmak istemedim. O yüzden hiç konuşmadım. Başkanla da orada paralel hareket ediyoruz. Bu arada ayrıldım ama elimden geldiğince elimdeki dosyalarla devam ediyorum. Tamamen %100 kopma yok. Tamamen benim tarafımdan olan bir ayrılıktı. O yüzden yine kulüp stratejisine göre hareket ediyoruz" dedi.

'ŞENOL HOCA İLE SIKINTIMIZ OLMADI'

Beşiktaş'ın eski sportif direktörü, "Şenol Güneş ile polemiklerin hiç alakası yok. Geçen hoca da açıkladı. Hayretler içinde kaldık biz de. İşin dürüstçesi, biz kulüp olarak iletişim konusunda zayıfız. Onu da itiraf etmek lazım. Hiçbir kez en ufak bir sıkıntımız olmadı Şenol Hoca ile" sözlerini sarfetti.

VALERIEN ISMAEL TERCİHİ

Ceyhun Kazancı sözlerinin devamında, "Valerien Ismael konusunda başarısız olduğumuzu düşünmüyorum. Bu benim kendi görüşüm. Orada bir strateji vardı. Denediğimiz bir yol vardı, o yol bir yere varmadı. Bu, illa başarısızlık olduğu anlamına gelmiyor. Orada bir felsefenin temsilcisiydi o. Camia tarafından da çok yıpratıldı. Özellikle sosyal medya konusunda zayıfız. Oradan bir algı yaratılıyor. İş biraz takımı desteklemekten ziyade ‘Bu adam gitsin’ konusuna döndü" açıklamasında bulundu.

EKONOMİK DURUM DİĞER TAKIMLAR GİBİ DEĞİL

Transfer üzerine konuşan Kazancı, "Sanki biz transfer yapmıyoruz gibi bir şeye döndü. Bu işin elli tane parametresi var. Başta Suudi Arabistan olmak üzere bu sene şartlar çok değişti. Bizim ekonomik durum da diğer takımlar gibi değil. Öyle 8-10 milyon euro veremiyoruz. Her zaman doğru adımları doğru bütçe ile ilerliyoruz. Bizim takımın 10 tane adama ihtiyacı yoktu. Geçen sene neredeyse sıfırdan bir takım kurduk. Ama bu sene öyle değil. Neredeyse takımın iskeleti belli" dedi.

'İHALE BANA KALDI'

Tadic konusuna da değinen Kazancı, "Tadic konusunda ihale bana kaldı. Herkes ismin peşinde. Herkes şu an o kafada. Yaz ligi var, şov yapma ligi. Ben de bunu çok garip buluyorum. Her şey günün sonunda sahada belli olur. Galatasaray'ın yapmış olduğu transferler, bizim tarafa neden baskı yaratıyor anlamıyorum" ifadelerini kullandı.