Çeyrek finale yükseldi: Mete Gazoz geriden gelip kazandı!

Yayınlanma: 04.08.2024 - 10:52

Güncelleme: 04.08.2024 - 11:02

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, çeyrek finale çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanındaki müsabakalarda Mete Gazoz, klasik yay son 16 turunda Fransız sporcu Thomas Chirault ile karşılaştı.

Fransız sporcu ilk seti 29-25 alırken, ikinci set 28-28 berabere bitti. Thomas Chirault, üçüncü seti de 27-26 kazanarak 5-1 öne geçti. Mücadeleyi bırakmayan Mete Gazoz, dördüncü ve beşinci setleri 29-28'lik skorlarla alarak durumu 5-5 yaptı.

Mete Gazoz, beraberlik sonrası yapılan son atışta 10 atarken, rakibi 9'da kaldı.

Milli sporcu, 5-1 geriden gelerek müsabakayı 6-5 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Mete Gazoz'un çeyrek final karşılaşması TSİ 14.13'te başlayacak.