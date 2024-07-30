Mete Gazoz Paris 2024'te son 16 turuna yükseldi! Rakibi belli oldu...

Milli sporcu Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları klasik yay branşı ikinci turunda karşılaştığı Tayvanlı Chih-Chun Tang'ı mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

AA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 20:39
Mete Gazoz Paris 2024'te son 16 turuna yükseldi! Rakibi belli oldu...
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, son 16 turuna çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda klasik yay ilk turda Şilili Andres Gallardo Ferrada'yı 6-0 mağlup eden Mete Gazoz, ikinci turda Tayvanlı Chih-Chun Tang ile karşı karşıya geldi.

RAKİBİ BELLİ OLDU

Rakibini 30-29, 28-27, 27-28 ve 30-29'luk setler sonucunda 6-2 mağlup eden Mete Gazoz son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

Milli okçu, bu turda 4 Ağustos Pazar günü Fransız Thomas Chirault ile karşılaşacak.


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