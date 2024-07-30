Mete Gazoz Paris 2024'te son 16 turuna yükseldi! Rakibi belli oldu...
Milli sporcu Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları klasik yay branşı ikinci turunda karşılaştığı Tayvanlı Chih-Chun Tang'ı mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, son 16 turuna çıktı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda klasik yay ilk turda Şilili Andres Gallardo Ferrada'yı 6-0 mağlup eden Mete Gazoz, ikinci turda Tayvanlı Chih-Chun Tang ile karşı karşıya geldi.
RAKİBİ BELLİ OLDU
Rakibini 30-29, 28-27, 27-28 ve 30-29'luk setler sonucunda 6-2 mağlup eden Mete Gazoz son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.
Milli okçu, bu turda 4 Ağustos Pazar günü Fransız Thomas Chirault ile karşılaşacak.
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