Mete Gazoz Paris 2024'te zorlanmadan ikinci turda!

Milli sporcu Mete Gazoz, Paris Olimpiyat Oyunları'nın klasik yay branşında karşılaştığı Şilili Andres Gallardo Ferrada'yı mağlup ederek ikinci tura çıktı.

AA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 20:00
Mete Gazoz Paris 2024'te zorlanmadan ikinci turda!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, ikinci tura çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, klasik yay ilk turunda Şilili Andres Gallardo Ferrada ile karşılaştı.

RAKİBİ BELLİ OLDU

Rakibini 30-26, 26-25 ve 29-26'lık setler sonucunda 6-0 mağlup eden milli okçu, adını ikinci tura yazdırdı.

Mete Gazoz, bu turda Tayvanlı Chih-Chun Tang ile karşı karşıya gelecek.


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