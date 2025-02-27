Çeyrek finalistler belli oldu: Türkiye Kupası'nda derbi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu. Grubunu ikinci sırada bitiren Galatasaray çeyrek finalde Trabzonspor, Fenerbahçe veya Beşiktaş'a konuk olacak.

Çeyrek finalistler belli oldu: Türkiye Kupası'nda derbi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.02.2025 - 21:25

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu.

Kupada gruplarında ilk sırada yer alan Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Konyaspor seri başı olacak.

Gruplarında ikinci sırada yer alan İskenderunspor, Göztepe, Bodrumspor ve Galatasaray ise seri başı olmayan takımlar oldu.

Kupada kendi grubundaki takımla eşleşilemediği için Galatasaray'ın çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri Trabzonspor, Fenerbahçe veya Beşiktaş olacak.

Tek maça eleme usulüne göre devam edecek kupada maçlar, seri başı takımların sahasında olacak.


Etiketler: #ziraat türkiye kupası #çeyrek final #Derbi

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