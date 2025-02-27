Çeyrek finalistler belli oldu: Türkiye Kupası'nda derbi!
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu. Grubunu ikinci sırada bitiren Galatasaray çeyrek finalde Trabzonspor, Fenerbahçe veya Beşiktaş'a konuk olacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu.
Kupada gruplarında ilk sırada yer alan Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Konyaspor seri başı olacak.
Gruplarında ikinci sırada yer alan İskenderunspor, Göztepe, Bodrumspor ve Galatasaray ise seri başı olmayan takımlar oldu.
Kupada kendi grubundaki takımla eşleşilemediği için Galatasaray'ın çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri Trabzonspor, Fenerbahçe veya Beşiktaş olacak.
Tek maça eleme usulüne göre devam edecek kupada maçlar, seri başı takımların sahasında olacak.
Etiketler: #ziraat türkiye kupası #çeyrek final #Derbi
Spor Haberleri
- Okan Buruk'tan PFDK'nin cezasına tepki!
- Okan Buruk'tan rakip değerlendirmesi
- PFDK'den Mourinho ve Okan Buruk kararı!
- Beşiktaş'tan savcılığa suç duyurusu!
- Türkiye Kupası'nda derbi!
- Başakşehir, kupadan kart sayısıyla elendi
- Galatasaray, 'fair-play puanı' ile çeyrek finalde!
- Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı: Zeman hastaneye kaldırıldı
- Serdar Dursun ile takım arkadaşları arasında kriz!
- Salvatore Foti'den yabancı hakem cevabı!
En Çok Okunan Haberler
-
- İmralı heyeti, Öcalan'ın çağrısını okudu!
- Terör örgütü YPG’den 'siyasi faaliyet' vurgulu açıklama!
- MHP'li isimden dikkat çeken paylaşım
- Oscar ödüllü oyuncu evinde ölü bulundu!
- Oğlunun acısına dayanamadı: Yaşamına son verdi
- Zehra gel kavga var
- Özgür Özel'den flaş 'Köseler' tepkisi!
- Özel'den, Erdoğan'ın tehdidine ilk yanıt
- 'Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği sızdı' iddiası
- Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı!