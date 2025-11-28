Cezası sona eriyor: Sergen Yalçın'dan Karagümrük maçında Orkun Kökçü kararı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.11.2025 16:06:00
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın cezası biten Orkun Kökçü'ye ilk 11'de yer vereceği iddia edildi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın’ın sahaya süreceği 11 netleşmeye başladı.

Beşiktaş’ta kaleyi Ersin Destanoğlu’nun koruması bekleniyor. Savunmanın sağında Gökhan Sazdağ, solunda ise Rıdvan Yılmaz’ın görev yapması öngörülüyor.

Stoper hattında Gabriel Paulista ve Thiago Jalo ikilisi ön plana çıkarken, Emirhan Topçu’nun da forma giyme ihtimali bulunuyor. Emirhan’ın ilk 11’de yer alması halinde savunma merkezinin Gabriel Paulista–Emirhan Topçu ikilisinden oluşması bekleniyor.

Orta sahada 6 numara pozisyonunda Wilfred Ndidi görev yapacak. 

TRT Spor'un haberine göre; cezası sona eren kaptan Orkun Kökçü de yeniden ilk 11’de sahaya dönmeye hazırlanıyor. 

2 futbolcunun önünde ise 10 numara pozisyonunda Vaclav Cerny’nin görev alması bekleniyor.

Hücum hattında sağ kanatta Cengiz Ünder, sol kanatta Jota Silva’nın ilk 11’e yakın olduğu ifade ediliyor. Siyah-beyazlılarda santrfor bölgesinde ise El Bilal Touré’nin forma giymesi bekleniyor.

