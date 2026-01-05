Cezası sonrası sahalara dönmüştü: Eren Elmalı'dan duygusal açıklama!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaraylı oyuncu Eren Elmalı, 4-1 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla Süper Kupa'da finale yükselen ilk takım oldu.

"DUYGULANDIM GOLDEN SONRA"

Maçın ardından Eren Elmalı açıklamalarda bulundu.

45 gün hak mahrumiyeti cezasını tamamladıktan sonra ilk maçın çıkan Eren, "Zor bir süreç geçirdim. Herkese teşekkür ederim, bana çok destek oldular. Golden sonra da hocama gitmek istedim. Her zaman yanımdaydı. Duygusal bir gündü. Takıma geri döndüğüm için çok mutluyum. Duygulandım golden sonra. Ben anlarım sadece. Zor anlar yaşadım. Herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

