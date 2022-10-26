Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş'a kötü haber!

26 Ekim 2022 Çarşamba, 11:36

Beşiktaş'ın Trabzonspor'la oynadığı karşılaşmada adale sakatlığı yaşayan Rachid Ghezzal'ın tedavi süreci uzadı. Tecrübeli kanat oyuncusunun, bu hafta Ümraniyespor'la oynanacak karşılaşmanın kadrosunda da yer alması beklenmiyor.

HEDEF DERBİYE YETİŞTİRMEK

Fanatik'in haberina göre, yıldız ismin tam olarak iyileşip ardından sahalara dönmesini planlayan Beşiktaş sağlık ekibi, başarılı ismi Galatasaray derbisine yetiştirmek için seferberlik başlattı.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıkan Rachid Ghezzal, 2 gol 1 asistlik katkıda bulundu.