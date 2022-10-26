Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal'ın 30 Ekim Pazar günü oynanacak Ümraniyespor karşılaşmasında oynayamayacağı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2022 Çarşamba, 11:36
Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş'a kötü haber!
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Beşiktaş'ın Trabzonspor'la oynadığı karşılaşmada adale sakatlığı yaşayan Rachid Ghezzal'ın tedavi süreci uzadı. Tecrübeli kanat oyuncusunun, bu hafta Ümraniyespor'la oynanacak karşılaşmanın kadrosunda da yer alması beklenmiyor.

HEDEF DERBİYE YETİŞTİRMEK

Fanatik'in haberina göre, yıldız ismin tam olarak iyileşip ardından sahalara dönmesini planlayan Beşiktaş sağlık ekibi, başarılı ismi Galatasaray derbisine yetiştirmek için seferberlik başlattı.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıkan Rachid Ghezzal, 2 gol 1 asistlik katkıda bulundu.


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