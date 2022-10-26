Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi sona eriyor: İşte imzaya en yakın isim!

SERGEN YALÇIN

Beşiktaş'ın adaylardan bir diğeri ise yine eski teknik direktörlerden Sergen Yalçın... Geçen sezon görevinden ayrılan Yalçın'ın ismi Beşiktaş'ın son iki maçında statta taraftarlarca anılmış ve uzun süre tezahürat yapılmıştı. 49 yaşındaki çalıştırıcı Beşiktaş'ta geçirdiği ilk sezonunda 15 maçta 10 galibiyet almış ve 2,13 puan ortalaması tutturmuştu. Sergen Yalçın ikinci sezonunda da 2.10 puan ortalaması tutturarak sezonu iki kupayla tamamlarken üçüncü sezonunda ise 1.50 puan ortalamasında kalmış ve Aralık 2021'de Beşiktaş'a veda etmişti.