Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi sona eriyor: İşte imzaya en yakın isim!
Valerien Ismael ile yollarını ayıracak Beşiktaş’ta, yeni teknik direktör bugün netlik kazanacak. Başkan Çebi, yönetim kurulu ile yapacağı toplantıda görüştüğü isimler ile ilgili bilgileri aktaracak. Siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör olmaya en yakın isim ise Şenol Güneş.
ISMAEL'İN TAZMİNATI
Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşen Beşiktaş yöneticileri, teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrılması gerektiğini bildirdi. Valerien Ismael'in sözleşmesindeki fesih bedeli üzerinde bir süredir devam eden müzakerelerde anlaşma sağlandı. Ismael'e fesih bedeli olarak 450 bin Euro ödeneceği kaydedildi.
GÜNEŞ VE DİĞER ADAYLAR
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör adayları da belli olmaya başladı.
ŞENOL GÜNEŞ
Başkan Çebi, yönetim kurulu ile yapacağı toplantıda görüştüğü isimler ile ilgili bilgileri aktaracak. Sporx’in haberine göre, siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör olmaya en yakın isim ise Şenol Güneş. 70 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş’ın teklifine olumlu yaklaşıyor. Yönetim kurulu toplantısından Güneş ismi çıkması halinde tecrübeli çalıştırıcı ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalanacak.
SERGEN YALÇIN
Beşiktaş'ın adaylardan bir diğeri ise yine eski teknik direktörlerden Sergen Yalçın... Geçen sezon görevinden ayrılan Yalçın'ın ismi Beşiktaş'ın son iki maçında statta taraftarlarca anılmış ve uzun süre tezahürat yapılmıştı. 49 yaşındaki çalıştırıcı Beşiktaş'ta geçirdiği ilk sezonunda 15 maçta 10 galibiyet almış ve 2,13 puan ortalaması tutturmuştu. Sergen Yalçın ikinci sezonunda da 2.10 puan ortalaması tutturarak sezonu iki kupayla tamamlarken üçüncü sezonunda ise 1.50 puan ortalamasında kalmış ve Aralık 2021'de Beşiktaş'a veda etmişti.
MIRCEA LUCESCU
Beşiktaş'ta gündeme gelen bir diğer isim ise Dinamo Kiev'den ayrılacağı konuşulan Mircea Lucescu. Beşiktaş'ı 100. yılda şampiyonluğa taşıyan Rumen hoca, siyah-beyazlı yönetimin düşündüğü isimlerden.
STEVEN GERRARD
Beşiktaş'ın teknik direktör adayları tamamen yerli de değil. Siyah-beyazlıların listesinde geçen günlerde Aston Villa'da görevine son verilen Steven Gerrard da adaylar arasında.
İLHAN PALUT
Süper Lig'in son dönemdeki en iyi genç teknik adamlarından biri olan ve Konyaspor ile başarılı bir grafik çizen İlhan Palut da gündemde. Palut'un 5 milyon TL'lik tazminat maddesi bulunuyor.
RIZA ÇALIMBAY
Sivasspor'u 3 sezondur üst üste Avrupa'ya götüren ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Beşiktaş'ın eski kaptanı ve teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın da ismi gündeme geldi.
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