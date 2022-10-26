Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in kredisini tüketen o sözler!

"100 METRE BÜYÜK GELDİ"

Milliyet’in haberine göre, Weghorst’un açıklamasının tam tercümesi şöyle: “Gerçekten üzgünüz. Beşiktaş’ın standardı bu olmamalı. Kendimizi oyunda daha çok göstermeliyiz. İlk yarı bitmeden oyun olarak düştük. İkinci yarıda da düşüşümüz devam etti. İkinci yarı saha 100 metre daha büyük geldi gözüme. Çok tahmin edilebilir bir oyunumuz var, ağır oynuyoruz. Tempomuz düşük, yaratıcı oyun aksiyonlarının eksikliğini de yaşıyoruz. Final paslarını yapamıyoruz. Gol yeme sorunumuzu da bitirmeliyiz.”