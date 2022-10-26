Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in kredisini tüketen o sözler!
Beşiktaş'ın tartışılan teknik direktörü Valerien Ismael, Hatayspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından hem takımla hem de taraftarlarla olan bağını iyice kopardı.
TAM TERCÜME YAPILMADI
Beşiktaş’ta Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından Wout Weghorst ve kaptan Josef de Souza yayıncı kuruluşa canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Josef’in, “Aynaya bakıp, kendimizden utanmalıyız” sözleri ekrana yansırken, Weghorst’un teknik direktör Valerien Ismael’e sistem ve oyun üzerinden gönderme yapan ifadeleri ise tercüme edilmedi. Kulüp tercümanının, Hollandalı golcünün maçtaki oyuna dair eleştirel sözlerini tam olarak çevirmemesi dikkat çekti.
"100 METRE BÜYÜK GELDİ"
Milliyet’in haberine göre, Weghorst’un açıklamasının tam tercümesi şöyle: “Gerçekten üzgünüz. Beşiktaş’ın standardı bu olmamalı. Kendimizi oyunda daha çok göstermeliyiz. İlk yarı bitmeden oyun olarak düştük. İkinci yarıda da düşüşümüz devam etti. İkinci yarı saha 100 metre daha büyük geldi gözüme. Çok tahmin edilebilir bir oyunumuz var, ağır oynuyoruz. Tempomuz düşük, yaratıcı oyun aksiyonlarının eksikliğini de yaşıyoruz. Final paslarını yapamıyoruz. Gol yeme sorunumuzu da bitirmeliyiz.”
SERT ELEŞTİRİLER KIZDIRDI
Beşiktaş’ta son dönemde teknik direktör Valerien Ismael ile oyuncular arasındaki bağlar tamamen koptu. Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından, “Herkesin kendi sorumluluğunu alması gerekiyor. Ben hoca olarak kendi sorumluluğumu alıyorum. Bazı futbolcularımızın da Beşiktaş’ta oynamanın ne demek olduğunu daha iyi anlaması lazım” diyen Ismael, isim vermeden oyuncularını eleştirmişti. Fransız hocanın bu sözleri futbolcuların tepkisini çekti.
EKİP RUHU KAYBOLDU
Wout Weghorst’un Hatayspor maçından sonra sistem ve oyunla ilgili yaptığı eleştirel açıklamaların Valerien Ismael ile oyuncular arasındaki bağların koptuğunu net biçimde ortaya koyduğu savunuldu. Siyah-beyazlı futbolcuların son 6 maçtaki mental durumu da Ismael’in takımdaki kontrolü kaybettiği şeklinde yorumlanıyor. Taraftarın gözünden düşen Fransız hocanın oyuncularla ilişkilerinin de bu nedenle son derece zayıfladığı ileri sürüldü.
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