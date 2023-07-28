Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez, Al-Ahli'ye imzayı attı

Yayınlanma: 28.07.2023 - 15:51

Güncelleme: 28.07.2023 - 15:52

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Manchester City'den Cezayirli forvet Riyad Mahrez'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Al-Ahli'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bekleyiş bitti, Riyad transferi gerçekleşti" ifadeleri kullanıldı.

Riyad Mahrez (sağda)

SÖZLEŞME SÜRESİ BELLİ OLDU

Cezayir Milli Takımı'nın da formasını giyen 32 yaşındaki futbolcu, Al-Ahli ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiliz medyasına göre Al-Ahli, Manchester City'ye futbolcu için 30 milyon sterlin bonservis ücreti ödedi.