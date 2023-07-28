Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez, Al-Ahli'ye imzayı attı
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, İngiltere Premier Lig forması giyen Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez'i renklerine bağladı.
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Manchester City'den Cezayirli forvet Riyad Mahrez'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Al-Ahli'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bekleyiş bitti, Riyad transferi gerçekleşti" ifadeleri kullanıldı.
Riyad Mahrez (sağda)
SÖZLEŞME SÜRESİ BELLİ OLDU
Cezayir Milli Takımı'nın da formasını giyen 32 yaşındaki futbolcu, Al-Ahli ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
İngiliz medyasına göre Al-Ahli, Manchester City'ye futbolcu için 30 milyon sterlin bonservis ücreti ödedi.
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