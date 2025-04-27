CFC1 organizasyonunun kazananları Ülker Sports Arena'da belli oldu!

Yayınlanma: 27.04.2025 - 18:37

Güncelleme: 27.04.2025 - 18:37

Türkiye'de Kickboks Federasyonu çatısı altında bir branş olarak faaliyet gösteren MMA, dünyaca ünlü birçok dövüşçünün katılımıyla düzenlendi. CoreFC Türkiye ve komşu ülkelerde uluslararası itibara sahip yaygın ve kurumsal bir MMA lig yapısı oluşturmayı hedefliyor. Bu dev etkinlik, MMA kültürünü Türkiye’ye ve çevre coğrafyalara kurumsal düzeyde kazandırmak amacıyla kurulan yerli girişim CoreFC (Core Fighting Championship) tarafından düzenlendi. CoreFC, MMA sporunun ülkemizde sürdürülebilir ve itibarlı bir lig haline gelmesi için ilk adımı atmış oldu.

Organizasyona, yalnızca Türkiye’den değil; UFC, PFL (Professional Fighters League) ve ONE FC gibi dünyaca ünlü organizasyonlardan da dövüşçüler katıldı. Etkinlik, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en kapsamlı MMA organizasyonu olma özelliği taşıyor. CoreFC, etkinliklerde hem yerli hem yabancı hakemler ile çalışıyor ve uluslararası standartlara uygun bir yapıda hareket ediyor. Organizasyon sonunda, sporcular için ‘knockout bonusu’ veriliyor. Ayrıca ‘gecenin maçı’ ödülü de yine sporcuların performanslarına göre takdim ediliyor.

Kazanan sporcular:

Main Event

Dzhamaludin Aliev (Rusya) - Francisco Figueiredo (Brezilya) / 61 kg

Kazanan: İlk Round’da Aliev.

Co-Main Event

Murat Kazgan (Türkiye) - Nicolas Martinez (Uruguay) / 77 kg

Kazanan: İlk raund’da Kazgan

Main Card

İşfak Seyit (Türkiye) - Luke Shanks (İngiltere) / 61 kg

Kazanan: Seyit

Lucas Marques Da Silva (Brezilya) - Khamzat Chapanov (Rusya) / 80 kg

Kazanan: Submission ile Chapanov

Gadzhi Omargadzhiev (Türkiye) - Julio Cesar Spadaccini Mello (Brezilya) / 80 kg

Kazanan: Omargadzhiev

Prelims

Rasul Rahimov (Azerbaycan) – Guvanch Dadaev (Türkmenistan) / 66 kg

Kazanan: Üçüncü Round’da submission ile Rahimov

Farid Alibabazade (Azerbaycan) - Magomed Magomedov (Rusya) / 58 kg

Kazanan: Teknik nakavt ile Alibabazade

Fabricio Azevedo (Brezilya) - Evgeny Morozov (Rusya) / 77 kg

Kazanan: İlk raund’da nakavt ile Morozov

Ortsa Gudaev (Rusya) - Eduardo Torres (Şili) / 66 kg

Kazanan: İkinci raund’da Gudaev

'HEDEFİMİZ ORGANİZASYONLARIMIZI YURTDIŞINDA DA GERÇEKLEŞTİRMEK'

Dünyada son 10 yıl içinde en hızlı yükselen sporlardan biri haline gelen MMA’in, Türkiye’de büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten (MMA) organizasyonlarından Core Fighting Championship’in (Core FC) Kurucusu Ata Bayraktar, şunları dedi:

“CFC1 Etkinliğimizde çok değerli sporcular yer aldı. Hepsine katılımları için çok teşekkür ediyorum. Tüm karşılaşmalar heyecanlı mücadelelere sahne oldu. Main Card’ta kazanan sporcu ilk raund’da rakibini nakavt eden Dzhamaludin Aliev oldu oldu. ‘Gecenin Maçı’ Ortsa Gudaev (Rusya) - Eduardo Torres (Şili) maçı oldu. Hedefimiz, organizasyonlarımızı sadece Türkiye’de değil, ilerleyen yıllarda yurt dışında da gerçekleştirmek. Etkinliğin hazırlık süreci oldukça yoğun ve zorluydu ama emeklerimizin karşılığını çok güzel bir şekilde aldık. Bu işin arkasında büyük bir ekip vardı. Hepsine çok teşekkür ediyorum.”