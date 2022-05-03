Championship ekiplerinden Bournemouth Premier Lig'e yükseldi
Championship ekiplerinden Bournemouth, Fulham'ın ardından Premier Lig'e yükselen ikinci takım oldu.
İngiltere Championship'te ikinci sıra için mücadele eden Bournemouth ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi tek golle kazanan Bournemouth, ligi Fulham'ın ardından ikinci sırada bitirdi ve Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Kırmızı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golü 83. dakikada Kieffer Moore attı.
Bu galibiyetle puanını 85'e yükselten Bournemouth, son maç öncesi en yakın rakipleri Nottingham Forest ve Huddersfield ile puan farkını 6'ya çıkardı.
Tarihinde ilk kez 2015'te Premier Lig'e yükselen Bournemouth, 5 sezon mücadele ettikten sonra 2019-2020 srzonunda küme düşmüştü.
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