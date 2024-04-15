Championship'e Ozan Tufan damgası
Hull City forması giyen Ozan Tufan, İngiltere Championship'te haftanın ilk 11'inde yer aldı.
Hull City'nin Queens Park Rangers ile oynadığı maça damga vuran Ozan Tufan, haftanın 11'inde yer aldı.
Cumartesi günü Queens Park Rangers ile oynanan ve 3-0 kazanılan maçta 1 gol ve 1 asist üreten Ozan, haftanın ilk 11'inde yer alan 3 Hull City oyuncusundan biri oldu.
11'DEKİ DİĞER İSİMLER
Hull City'de Fabio Carvalho ve Jaden Philogene de Championship'te haftanın ilk 11'inde yer alan diğer isimler oldu.
BU SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Hull City'de 36 maçta süre bulan 29 yaşındaki Ozan Tufan, 9 gol attı ve 2 asist yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Teleferik kazasıyla ilgili yeni gelişme
- Evlenmek için en iyi 4 kadın burcu
- CHP'den eylem çağrısı
- Annelere 325 euro ödeme yapılacak!
- Erdoğan'a 'Uçum' ve 'Bursalı' çağrısı
- CHP'li başkanın ifadesi ortaya çıktı!
- CHP'den ilk açıklama!
- İyi aşçı olan 4 burç: Bu burçların eli lezzetli
- Tevfik Göksu'nun grup başkanvekilliği görevi sona erdi
- Genel Başkan adayı Dervişoğlu'ndan flaş açıklama