Ozan Tufan'ın golü Hull City'e yetmedi!

İngiltere Championship 42. hafta maçında Hull City, evinde Middlesbrough ile 2-2 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 07:55
Ozan Tufan'ın golü Hull City'e yetmedi!
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İngiltere Championship 42. hafta maçında Hull City ile Middlesbrough karşı karşıya geldi. The MKM Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı. 

Hull City'nin gollerini 29. dakikada Ozan Tufan ile 41. dakikada Jean Michael Seri kaydetti. Middlesbrough'un golleri 4. dakikada Latte Lath ve 72. dakikada Finn Azaz'dan geldi. 

Ev sahibi Hull City'de Ozan Tufan 83. dakika, Abdülkadir Ömür, 90 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte her iki takımda 62 puana yükselerek play-off iddiasını sürdürdü. 

Bir sonraki maçta Hull City, evinde QPR'yi ağırlayacak. Middlesbrough, Ipswich Town deplasmanına gidecek. 


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