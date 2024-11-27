Charles De Ketelaere coştu: Atalanta, Young Boys'a acımadı!
Atalanta, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Young Boys'u 6-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Atalanta deplasmanda Young Boys ile karşılaştı.
Wankdorf Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 6-1 kazandı.
Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 9. ile 39. dakikada Mateo Retegui, 28 ile 56. dakikada Charles De Ketelaere, 31. dakikada Sead Kolasinac ve 90. dakikada Lazar Samardzic kaydetti. Young Boys'un tek golü ise 11. dakikada Silvere Ganvoula'dan geldi.
DE KETELAERE DAMGA VURDU
Atalanta'da Charles De Ketelaere, 2 gol 3 asistle mücadeleye damga vurdu.
Bu sonuçla birlikte Atalanta, puanını 11'e yükseltti. Lig aşamasında 5 maçını da kaybeden Young Boys ise puanla tanışamadı.
Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Atalanta, Real Madrid'i konuk edecek. Young Boys ise deplasmanda Stuttgart ile karşılacak.
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