Chealsea'den flaş Fofana kararı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, sezon başında Union Berlin'e kiraladığı David Datro Fofana'yı takıma geri çağırdığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de sürpriz bir açıklama geldi.
İngiliz ekibi, sezon başında Union Berlin'e kiralanan David Datro Fofana'nın takıma geri çağrıldığını açıkladı.
21 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında Union Berlin'de 17 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Union Berlin'de daha önce de Leonardo Bonucci takımdan ayrılmıştı. Fenerbahçe için İstanbul'a gelen İtalyan oyuncunun, sarı-lacivertli takıma transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
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