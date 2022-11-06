Chelsea - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'İn 15. haftasında Londra derbisi heyecanı yaşanıyor. Zorlu mücadelede Chelsea, kendi sahasında Arsenal'i konuk edecek. Londra derbisi TSİ 15:00'te başlayacak.
Premier Lig'de 15. hafta heyecanı devam ediyor.
Graham Potter yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Mikel Arteta'nın takımı Arsenal'i ağırlayacak.
CHELSEA - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge'de oynanacak Londra derbisi TSİ 15:00'te başlayacak.
CHELSEA - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın düdük çalacağı derbi beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Chelsea, ligin 14. haftasında Brighton deplasmanından 4-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Arsenal ise kendi sahasında ağırladığı Nottingham Forest'ı 5-0 mağlup etmişti.
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