Chelsea - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'İn 15. haftasında Londra derbisi heyecanı yaşanıyor. Zorlu mücadelede Chelsea, kendi sahasında Arsenal'i konuk edecek. Londra derbisi TSİ 15:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2022 Pazar, 13:54
Chelsea - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
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Premier Lig'de 15. hafta heyecanı devam ediyor.

Graham Potter yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Mikel Arteta'nın takımı Arsenal'i ağırlayacak.

CHELSEA - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge'de oynanacak Londra derbisi TSİ 15:00'te başlayacak.

CHELSEA - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın düdük çalacağı derbi beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Chelsea, ligin 14. haftasında Brighton deplasmanından 4-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Arsenal ise kendi sahasında ağırladığı Nottingham Forest'ı 5-0 mağlup etmişti.


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