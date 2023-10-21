Chelsea - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında kendi sahasında Arsenal ile karşılaşacak. Londra derbisi TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2023 - 11:26
Chelsea - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de Londra derbisi heyecanı yaşanıyor.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

CHELSEA - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

CHELSEA - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Chelsea, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Brunley'yi 4-1 mağlup etmişti.

Arsenal ise kendi sahasında ağırladığı Manhcester City'yi 1-0 yenmişti.


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