Chelsea - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında kendi sahasında Arsenal ile karşılaşacak. Londra derbisi TSİ 19:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de Londra derbisi heyecanı yaşanıyor.
Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
CHELSEA - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Chelsea, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Brunley'yi 4-1 mağlup etmişti.
Arsenal ise kendi sahasında ağırladığı Manhcester City'yi 1-0 yenmişti.
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