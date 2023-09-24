Chelsea - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında kendi sahasında Aston Villa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2023 - 11:41
Chelsea - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

CHELSEA - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

CHELSEA - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Avustralyalı hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports MAX 2 kanalından naklen yayımlancak.

Chelsea, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Bournemouth ile 0-0 berabere kalmıştı.

Aston Villa ise kendi sahasında ağırladığı Crystal Palace'ı 3-1 mağlup etmişti.


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