Chelsea - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında kendi sahasında Aston Villa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor.
Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
CHELSEA - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Avustralyalı hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports MAX 2 kanalından naklen yayımlancak.
Chelsea, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Bournemouth ile 0-0 berabere kalmıştı.
Aston Villa ise kendi sahasında ağırladığı Crystal Palace'ı 3-1 mağlup etmişti.
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