Chelsea'den Djordje Petrovic'e 7 yıllık sözleşme

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Amerika Futbol Ligi'nde (MLS) New England forması giyen Sırp kaleci Djordje Petrovic'i kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 16:26
Chelsea'den Djordje Petrovic'e 7 yıllık sözleşme
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, MLS'te New England forması giyen Djordje Petrovic'i renklerine bağladı.

Chelsea'nin, 24 yaşındaki kaleci için 16 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı. 

7 YILLIK SÖZLEŞME

Petrovic'in, Londra ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşme imzaladığı kaydedildi.

Cukaricki altyapısından yetişen Sırp kaleci Nisan 2022'de Amerika Birleşik Devletleri ekibi New England'a 915 bin Euro'ya transfer olmuştu. 

Geçen sezon 25 maçta forma giyen Djordje Petrovic, 8 maçta kalesini gole kapattı.


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Djordje Petrovic chelsea transfer New England Revolution MLS

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