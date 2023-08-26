Chelsea, Luton Town'ı 3 golle geçti

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Chelsea, sahasında Luton Town'ı 3-0 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 26.08.2023 - 09:40
Chelsea, Luton Town'ı 3 golle geçti
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Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 17 ve 68. dakikalarda Raheem Sterling ile 75. dakikada Nicolas Jackson kaydetti.

Chelsea, ligin üçüncü haftasında ilk galibiyetini elde ederken, konuk ekibin henüz puanı bulunmuyor.


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chelsea Luton Town FC İngiltere Premier Lig

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