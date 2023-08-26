Chelsea, Luton Town'ı 3 golle geçti
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Chelsea, sahasında Luton Town'ı 3-0 mağlup etti.
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 17 ve 68. dakikalarda Raheem Sterling ile 75. dakikada Nicolas Jackson kaydetti.
Chelsea, ligin üçüncü haftasında ilk galibiyetini elde ederken, konuk ekibin henüz puanı bulunmuyor.
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