Chelsea'den Cole Palmer'a 7 yıllık sözleşme
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Manchester City'den kanat oyuncusu Cole Palmer'ı kadrosuna kattı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Manchester City forması giyen 21 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 7 yıllık sözleşme imzalandı.
Bu transfer için Chelsea'nin kasasından 50 milyon Euro çıktı.
Geçen sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Palmer, Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
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