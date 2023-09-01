Chelsea'den Cole Palmer'a 7 yıllık sözleşme

Yayınlanma: 01.09.2023 - 11:58

Güncelleme: 01.09.2023 - 12:05

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Manchester City forması giyen 21 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 7 yıllık sözleşme imzalandı.

Bu transfer için Chelsea'nin kasasından 50 milyon Euro çıktı.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Palmer, Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.