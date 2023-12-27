Chelsea - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında sahasında Crystal Palace ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 19. hafta heyecanı sürüyor.
Mauro Pochettino yönetimindeki Chelsea, sahasında Roy Hodgson'ın ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge'de oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
CHELSEA - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Salisbury yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak.
Chelsea, Premier Lig'de deplasmanda Wolverhampton'a 2-1 mağlup olmuştu.
Crystal Palace ise evinde Brighton ile 1-1 berabere kalmıştı.
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