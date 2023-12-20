Chelsea, İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükseldi!

Chelsea, İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında ağırladığı Newcastle United'ı penaltılar sonucu 4-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2023 - 09:34
Chelsea, İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükseldi!
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İngiltere Lig Kupası çeyrek final karşılaşmasında Chelsea ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan maçın normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi.

Newcastle United, 16. dakikada Callum Wilson ile öne geçti. Chelsea bu gole 90+2'de Mykhailo Mudryk ile karşılık verdi.

PENALTILARDA KAZANDI

1-1'lik eşitlik sonrası penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Chelsea tur atladı.

Chelsea, bu sonucun ardından İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükseldi. Newcastle United, kupadan elendi.


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