Chelsea'nin yüzü deplasmanlarda gülmüyor!

Premier Lig'in 18. haftasında Wolverhampton evinde Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2023 - 18:25
Chelsea'nin yüzü deplasmanlarda gülmüyor!
Abone Ol google-news

Premier Lig'in 18. haftasında Gary O'Neil'in ekibi Wolverhampton ile Mauricio Pochettino'nun yönetimindeki Chelsea karşı karşıya geldi.

Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Wolverhampton 2-1 kazanırken goller; 51. dakikada Mario Lemina ve 90+3'te Matt Doherty kaydetti.

Chelsea'nin tek golünü ise 90+6'da Christopher Nkunku kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Chelsea 22 puanda kalırken, Wolverhampton puanını 22'ye yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Chelsea evinde Crystal Palace'ı ağırlarken, Wolverhampton deplasmanda Brentford'a konuk olacak.


chelsea wolverhampton premier lig

İlgili Haberler

Everton evinde Chelsea'yi devirdi!

Everton evinde Chelsea'yi devirdi!
Chelsea'nin 2 maçlık hasreti sona erdi!

Chelsea'nin 2 maçlık hasreti sona erdi!
Chelsea, İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükseldi!

Chelsea, İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükseldi!

En Çok Okunan Haberler