Chelsea'nin yüzü deplasmanlarda gülmüyor!
Premier Lig'in 18. haftasında Wolverhampton evinde Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.
Premier Lig'in 18. haftasında Gary O'Neil'in ekibi Wolverhampton ile Mauricio Pochettino'nun yönetimindeki Chelsea karşı karşıya geldi.
Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Wolverhampton 2-1 kazanırken goller; 51. dakikada Mario Lemina ve 90+3'te Matt Doherty kaydetti.
Chelsea'nin tek golünü ise 90+6'da Christopher Nkunku kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Chelsea 22 puanda kalırken, Wolverhampton puanını 22'ye yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Chelsea evinde Crystal Palace'ı ağırlarken, Wolverhampton deplasmanda Brentford'a konuk olacak.
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