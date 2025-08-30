Cumhuriyet Gazetesi Logo
Chelsea'den Fulham karşısında iki gollü galibiyet!

Chelsea'den Fulham karşısında iki gollü galibiyet!

30.08.2025 17:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Chelsea'den Fulham karşısında iki gollü galibiyet!

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Chelsea, sahasında Fulham'ı 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Chelsea, sahasında Fulham ile karşı karşıya geldi. Chelsea, Stamford Bridge'de oynanan maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 45+10. dakikada Joao Pedro ve 56. dakikada penaltıdan Enzo Fernandez attı.

Chelsea'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Liam Delap, sakatlık yaşamasının ardından 14. dakikada yerini Tyrique George'ye bıraktı.

Manchester United'dan Chelsea'ye transfer olan ancak transferi henüz resmi olarak açıklanmayan Alejandro Garnacho, mücadeleyi tribünden takip etti.

Bu sonucun ardından Chelsea, 3 maçta 7 puana ulaştı. Fulham, 2 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Brentford deplasmanına gidecek. Fulham, sahasında Leeds United'ı ağırlayacak.

İlgili Konular: #chelsea #İngiltere Premier Lig #fulham

İlgili Haberler

Chelsea hazırlık maçında Milan'ı 4 golle geçti!
Chelsea hazırlık maçında Milan'ı 4 golle geçti! Chelsea, hazırlık maçında karşılaştığı Milan'ı 4-1 mağlup etti.
Chelsea'den Stamford Bridge'da sessiz başlangıç
Chelsea'den Stamford Bridge'da sessiz başlangıç İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Chelsea ile Crystal Palace 0-0 berabere kaldı.
Chelsea, deplasmanda West Ham'a gol olup yağdı!
Chelsea, deplasmanda West Ham'a gol olup yağdı! Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea, deplasmanda West Ham'ı 5-1 mağlup etti.