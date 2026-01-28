Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonsporlu Mustafa Eskihellaç, kariyerindeki en üzücü maçı açıkladı!

Trabzonsporlu Mustafa Eskihellaç, kariyerindeki en üzücü maçı açıkladı!

28.01.2026 18:00:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Trabzonsporlu Mustafa Eskihellaç, kariyerindeki en üzücü maçı açıkladı!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un 28 yaşındaki oyuncusu Mustafa Eskihellaç, bordo-mavili kulübün resmi dergisine açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Mustafa Eskihellaç, Trabzonspor Kulüp Dergisi'nin 236'ncı sayısına konuk oldu.

Futboldan hayata bakışına, şehirle kurduğu bağdan takım içindeki dostluklara kadar samimi açıklamalarda bulunan Eskihellaç, "Bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şey kısa vadede gol ve asist yapmak, maç kazanmak; uzun vadede ise şampiyonluk yaşamaktır" ifadelerini kullandı.

Efsane bir isimle sohbet etme şansı olsa Özkan Sümer'i tercih edeceğini belirten bordo-mavili futbolcu, "Ondan öğreneceğim çok şey vardı ama hiç nasip olmadı" derken, günümüzden bir isim sorulduğunda ise Lionel Messi yanıtını verdi.

Profesyonel futbolculuğun en zor tarafını ciddi sakatlıklar ve yakın çevresinin en özel günlerinde yanlarında olamamak olarak tanımlayan Eskihellaç, Trabzon'da en sevdiği şeyin ise "anlık samimiyetler" olduğunu söyledi. Eskihellaç, "Mesela birbirini tanımayan iki insanın dolmuştaki o içten sohbetleri" dedi.

"TRABZONSPOR FORMASIYLA İLK MAÇIMI UNUTMAM"

Kariyerindeki en üzücü maçın Elazığspor formasıyla İstanbulspor'a karşı oynadıkları ve berabere biten karşılaşma olduğunu dile getiren Eskihellaç, en mutlu anının ise Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk maç olduğunu belirterek, "Bunun tarifi asla yok" dedi.

Elazığspor'da attığı gollerin kendisi için çok özel olduğunu ifade eden bordo-mavili oyuncu, özellikle Balıkesirspor ve Karabükspor maçlarındaki gollerini unutamadığını söyledi. Zamanda yolculuk yapma şansı olsa 1996 yılında oynanan Fenerbahçe maçında sahada olmak isteyeceğini de ekledi.

ANTRENMANLARDA DAR ALANDA ÇİFT KALE

Futbolcu olmasaydı mutlaka asker olmak isteyeceğini dile getiren Eskihellaç, yaşam felsefesini ise "Pozitiflik. Gerçekçilikten kopmadan olaylara iyi yönden bakmak ve her zaman ümit etmek" sözleriyle özetledi.

Sahada kendisini en çok rakibin sağlığını hiçe sayarak yapılan kasti faullerin sinirlendirdiğini söyleyen bordo-mavili oyuncu, antrenmanlarda dar alanda çift kaleyi tercih ettiğini ifade etti.

Final maçında son dakikada serbest vuruş kullanacak ismin Hami Mandıralı olması gerektiğini belirten Eskihellaç, günümüzden bir isim olarak ise Zubkov'u gösterdi.

TAKIM ARKADAŞLARINI DEĞERLENDİRDİ

Trabzonspor'daki takım arkadaşlarını da değerlendiren Mustafa Eskihellaç, en çalışkan oyuncu olarak Onuralp'i, en yetenekli isim olarak Kazeem Olaigbe'yi, en çılgın oyuncu olarak Serdar Saatçi'yi gösterdi.

En dakik isimlerin Okay ve Ozan olduğunu söyleyen Eskihellaç, en fazla yemek yiyenlerin Ahmet Doğan ve Tim olduğunu belirtti. En kötü şarkı söyleyenin Boran olduğunu ifade eden bordo-mavili oyuncu, takımın en sessiz isimlerini Batagov ve Muçi olarak sıralarken, en hırslı oyuncunun ise Savic olduğunu söyledi.

Sahada en iyi anlaştığı oyuncunun Edin Visca olduğunu dile getiren Eskihellaç, en duygusal oyuncunun Muçi, en iyi giyinenin Okay, en kötü giyinenin ise Kazeem Olaigbe olduğunu ifade etti.

İlgili Konular: #süper lig #trabzonspor #Mustafa Eskihellaç

İlgili Haberler

Eyüp Aydın kaza yaptı: Samsunspor'dan açıklama!
Eyüp Aydın kaza yaptı: Samsunspor'dan açıklama! Bonservisi Galatasaray'da olan, Samsunspor'da kiralık forma giyen Eyüp Aydın trafik kazası geçirdi. Eyüp Aydın'ın yaralanmadığı ve kazanın maddi hasarla sonuçlandığı açıklandı.
İstifa kararı almıştı: Karşıyaka'dan Aygün Cicibaş açıklaması!
İstifa kararı almıştı: Karşıyaka'dan Aygün Cicibaş açıklaması! Karşıyaka Spor Kulübü'nde Başkan Aygün Cicibaş'ın istifası yönetim kurulu tarafından oybirliğiyle kabul edilmedi ve Cicibaş görevine devam etme kararı aldı.
FCSB'den Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Karşılaştığımız takımlar arasında en iyisi'
FCSB'den Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Karşılaştığımız takımlar arasında en iyisi' UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında perşembe günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak FCSB'de teknik direktör Ilias Charalambus, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Charalambus, şu ana karşılaştıkları rakipler arasında en güçlüsüyle oynayacaklarını söyledi.