Chelsea deplasmanda avantajı yakaladı!
Chelsea, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Kopenhag'ı 2-1 mağlup etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Danimarka ekibi Kopenhag ile İngiliz temsilcisi Chelsea karşı karşıya geldi. Mücadelde kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Chelsea oldu.
Chelsea'ye deplasmanda galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Reece James ve 65. dakikada Enzo Fernandez kaydetti.
RÖVANŞ İÇİN AVANTAJLI SKORU ALDI
Kopenhag'ın golü 80. dakikada Gabriel Pereira'dan geldi.
Konferans Ligi'nin bir numaralı favorisi olarak gösterilen Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, rövanş maçı avantaj yakaladı.
Chelsea, rövanş maçında Kopenhag'ı 13 Mart perşembe günü İngiltere'de ağırlayacak. Chelsea turu geçmesi halinde çeyrek finalde Molde-Legia Varşova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Etiketler: #chelsea #Kopenhag #uefa avrupa konferans ligi
Spor Haberleri
- Rıdvan Dilmen: 'Yenilginin tek sorumlusu o'
- Rıdvan Yılmaz'dan Fenerbahçe açıklaması! 'Sürpriz oldu'
- Van Bronckhorst'tan Rangers'a tebrik!
- İskoç hocadan Mourinho'ya büyük övgü!
- AZ Alkmaar Tottenham'ı devirdi: Avantajı kaptı!
- Chelsea deplasmanda avantajı yakaladı!
- Dusan Tadic: 'Kolay goller yedik'
- Fenerbahçe 2025 yılında bir ilki yaşadı!
- Alexander Djiku: 'Hayal kırıklığı yaşıyoruz'
- Lyon ilk maçtan avantajı kaptı!
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 gündür kayıptı: Ece Gürel sağ olarak bulundu!
- Ece Gürel 4 gün ormanda nasıl hayatta kaldı?
- Oruçsuza öğle yemeği yok!
- Arama kurtarma ekibi gönüllüsü o anları anlattı!
- Yeni 'Suriye' iddiası
- MHP ile DEM Parti arasında 'YPG' çatlağı
- Politika faizi yeniden düşürüldü!
- Ece Gürel'in sağlık durumuna ilişkin flaş açıklama!
- Adalet bakanı konuşuyor da...
- Türkiye Kupası'nda dev derbi!