Chelsea deplasmanda avantajı yakaladı!

Chelsea, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Kopenhag'ı 2-1 mağlup etti.

Chelsea deplasmanda avantajı yakaladı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.03.2025 - 23:41

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Danimarka ekibi Kopenhag ile İngiliz temsilcisi Chelsea karşı karşıya geldi. Mücadelde kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Chelsea oldu.

Chelsea'ye deplasmanda galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Reece James ve 65. dakikada Enzo Fernandez kaydetti.

RÖVANŞ İÇİN AVANTAJLI SKORU ALDI

Kopenhag'ın golü 80. dakikada Gabriel Pereira'dan geldi.

Konferans Ligi'nin bir numaralı favorisi olarak gösterilen Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, rövanş maçı avantaj yakaladı.

Chelsea, rövanş maçında Kopenhag'ı 13 Mart perşembe günü İngiltere'de ağırlayacak. Chelsea turu geçmesi halinde çeyrek finalde Molde-Legia Varşova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


Etiketler: #chelsea #Kopenhag #uefa avrupa konferans ligi

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