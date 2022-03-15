Chelsea, Federasyon Kupası maçının seyircisiz oynanması başvurusunu geri çekti
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Federasyon Kupası çeyrek finalinde Middlesbrough ile oynayacağı deplasman maçına seyirci alınmaması için yaptığı başvuruyu geri çekti.
Chelsea, Federasyon Kupası maçının seyircisiz oynanması başvurusunu geri çekti.
İngiltere Futbol Federasyonu'ndan (FA) yapılan açıklamada, "Yapıcı görüşmeler sonrası kulüp talebinden vazgeçti. FA, hem yaptırımlara uyulmasını hem de Chelsea taraftarlarının maçlara, deplasman taraftarlarının da Stamford Bridge Stadı'na girmesini sağlayacak bir çözüm bulmak için Chelsea, Premier Lig yönetimi ve hükümetle görüşüyor" denildi.
Chelsea, başvurusuna gerekçe olarak, kulübe gelir kaynağı olarak görüldüğü için daha önce ayrılan 4 bin 620 biletin satılmasına izin verilmemesinin, yaptırımlar öncesi bilet alan Chelsea taraftarlarına haksızlık olmasını göstermişti.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından İngiltere hükümetinin, Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in de aralarında yer aldığı 7 oligarka yönelik yaptırımları, İngiliz kulübünün birçok yaptırıma maruz kalmasına yol açmıştı. Hükümet tarafından verilen özel bir lisansla maaşları ödeme ve ligde mücadele etme hakkı tanınan Chelsea'nin transfer yapması, yeni sözleşme imzalaması, bilet satması, lisanslı üründen gelir elde etmesi yasaklanırken, banka hesapları ve kulübe ait kredi kartları ise dondurulmuştu. Abramovich'in kulüpteki tüm yetkileri ise elinden alınmıştı.
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