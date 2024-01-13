Chelsea - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında kendi sahasında Fulham ile karşılaşacak. Londra derbisi TSİ 15:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 10:42
Chelsea - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşı karşıya gelecek.

CHELSEA - FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.

CHELSEA - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Chelsea, ligde oynadığı son maçta Luton Town deplasmanından 3-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Fulham ise kendi evinde ağırladığı Arsenal'ı 2-1 mağlup etmişti.


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