Chelsea - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında kendi sahasında Fulham ile karşılaşacak. Londra derbisi TSİ 15:30'da başlayacak.
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İngiltere Premier Lig'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor.
Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.
CHELSEA - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Chelsea, ligde oynadığı son maçta Luton Town deplasmanından 3-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Fulham ise kendi evinde ağırladığı Arsenal'ı 2-1 mağlup etmişti.
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