Chelsea ile Liverpool yenişemedi
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında kendi sahasında konuk ettiği Liverpool ile 1-1 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Chelsea ile Liverpool, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi.
Mücadele 1-1 eşitlike sona erdi. Liverpool, Luis Diaz'ın golüyle 18. dakikada öne geçti. Chelsea, 37. dakikada Axel Disasi'nin kaydettiği golle eşitliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.
2 GOL OFSAYTA TAKILDI
Liverpool'da Mohamed Salah'ın 29. dakikada attığı, Chelsea'de ise Chilwell'in kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
SON 7 MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI
İki takım arasında oynanan son 7 maç beraberlikle sonuçlandı.
Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, West Ham United'a konuk olacak. Liverpol ise Bournemouth'u ağırlayacak.
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