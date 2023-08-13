Chelsea ile Liverpool yenişemedi

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında kendi sahasında konuk ettiği Liverpool ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2023 - 20:41
Chelsea ile Liverpool yenişemedi
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İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Chelsea ile Liverpool, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1 eşitlike sona erdi. Liverpool, Luis Diaz'ın golüyle 18. dakikada öne geçti. Chelsea, 37. dakikada Axel Disasi'nin kaydettiği golle eşitliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

2 GOL OFSAYTA TAKILDI

Liverpool'da Mohamed Salah'ın 29. dakikada attığı, Chelsea'de ise Chilwell'in kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

SON 7 MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI

İki takım arasında oynanan son 7 maç beraberlikle sonuçlandı. 

Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, West Ham United'a konuk olacak. Liverpol ise Bournemouth'u ağırlayacak.


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