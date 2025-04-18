Chelsea, Legia'ya yenilse de turu geçti!

UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde 3-0 kazandığı maçın rövanşında evinde Legia Varşova'ya 2-1 mağlup olan Chelsea, toplam skorda 4-2 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı.

Chelsea, Legia'ya yenilse de turu geçti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 09:28

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Chelsea, Legia Varşova'yı konuk etti.

İlk maçta rakibini 3-0 mağlup eden ev sahibi takım, Stamford Bridge Stadı'nda oynanan karşılaşmadan ise 2-1 yenik ayrılmasına rağmen Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Polonya temsilcisine 10. dakikada penaltıdan Tomas Pekhart ve 53. dakikada Steve Kapuadi'nin attığı goller tur için yeterli olmadı. Chelsea'nin tek golü 33. dakikada Marc Cucurella'dan geldi.

Chelsea'nin yarı finaldeki rakibi, ilk maçta 1-0 yenildiği Rapid Wien'i rövanşta 4-1 mağlup eden İsveç temsilcisi Djurgarden oldu.


Etiketler: #chelsea #Legia Varşova #UEFA Konferans Ligi

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