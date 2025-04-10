Noni Madueke maça damga vurdu: Chelsea deplasmanda avantajı kaptı!

Chelsea, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Legia Varşova'yı 3-0 mağlup etti.

Noni Madueke maça damga vurdu: Chelsea deplasmanda avantajı kaptı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.04.2025 - 21:54

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Chelsea, Legia Varşova deplasmanına konuk oldu. Chelsea, ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 3-0'lık skorla ayrıldı.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Tyrique George ile 57 ve 74. dakikalarda Madueke attı. Chelsea'de Nkunku ise 73. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

MADUEKE'DEN 2 GOL

Chelsea'de ikinci yarıda oyuna giren ve iki gol atan Madueke, karşılaşmaya damga vuran isim oldu.

Bu sonucun ardından Chelsea, gelecek hafta oynanacak rövanş karşılaşması öncesi önemli bir avantaj elde etti.

İki takım arasındaki çeyrek final rövanş karşılaşması 17 Nisan Perşembe günü Londra'da oynanacak.


Etiketler: #chelsea #Legia Varşova #UEFA Konferans Ligi

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