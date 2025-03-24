Eski İngiliz yıldızdan Victor Osimhen sözleri: 'Chelsea'ye büyük güç katar'

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un eski futbolcusu Jermaine Pennant, Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen'in olası Chelsea transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Eski İngiliz yıldızdan Victor Osimhen sözleri: 'Chelsea'ye büyük güç katar'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 19:05

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen için transfer açıklamaları gelmeye devam ediyor.

Nijeryalı yıldız için; Barcelona, Chelsea, Manchester United, Arsenal ve Juventus iddiaları gündeme gelmişti. Liverpool'un eski yıldızı Jermaine Pennant, Osimhen için gündeme gelen Chelsea iddiaları ile ilgili konuştu.

"BİR ŞEYLERİ DEĞİŞTİREBİLİR"

Pennant, "Osimhen, Chelsea'de şüphesiz bir şeyleri değiştirebilir. Nasıl gol atacağını biliyor. Rakamları ve istatistikleri harika" dedi.

Osimhen'i Chelsea'nin mevcut forveti Nicholas Jackson ile kıyaslayan Pennant, "Jackson'a ve bir maçta yakaladığı şanslara bakarsanız, gole dönüştürme oranı harika değil. Osimhen gibi kale önünde üretken biri Chelsea'ye veya başka bir takıma çok büyük güç katabilir" sözlerini sarf etti.

30 MAÇTA 31 GOLE KATKI

Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan 26 yaşındaki Osimhen, 26 gol attı ve 5 asist yaptı.


Etiketler: #Jermaine Pennant #victor osimhen #galatasaray #chelsea

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