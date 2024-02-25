Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Lig Kupası Finali'nde Liverpool ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
İngiltere Lig Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor.
Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, Jurgen Klopp'un ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
CHELSEA - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde yayıncısı bulunmuyor.
Chelsea, kupada oynadığı son maçta sahasında Middlesbrough'u 6-1 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.
Liverpool ise ilk maçta 2-1 yendiği Fulham ile rövanşta 1-1 berabere kalarak finale yükselmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu ve MHP'liler arasında gerginlik
- Erdoğan'ın mitinginde 'pankart' krizi
- Beş ankette önde!
- Etiketlerde artık o ifadeler olmayacak
- Emeklinin Kurum'a yanıtı gündem oldu
- Fenerbahçe'de 2 oyuncu sakatlandı!
- İmamoğlu'ndan Kurum'a 'davet' yanıtı
- Marketlerde kilosu bin liraya dayandı
- Ülkü Ocakları, Türkeş'in kızını 'hain' ilan etti
- Turgut Altınok'tan 'et ihalesi' savunması