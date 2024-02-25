Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Lig Kupası Finali'nde Liverpool ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 11:15
Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Lig Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, Jurgen Klopp'un ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

CHELSEA - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

CHELSEA - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde yayıncısı bulunmuyor. 

Chelsea, kupada oynadığı son maçta sahasında Middlesbrough'u 6-1 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı. 

Liverpool ise ilk maçta 2-1 yendiği Fulham ile rövanşta 1-1 berabere kalarak finale yükselmişti. 


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