Chelsea - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında kendi sahasında Manchester United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor.
Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.
CHELSEA - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
Avustralyalı hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Chelsea, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Burnley ile 2-2 berabere kalmıştı.
Manchester United ise Brentford deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmştı.
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