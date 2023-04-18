Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında kendi sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
Frank Lampard yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Carlo Ancelotti'nin takımı Real Madrid'i konuk edecek.
CHELSEA - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
CHELSEA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan ilk maçta, Real Madrid 2-0 kazanmıştı.
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