Chelsea Teknik Direktörü Graham Potter'dan Galatasaray açıklaması!
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin yeni teknik direktörü Graham Potter, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Salzburg maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İngiliz çalıştırıcı, Östersunds'un başındayken karşılaştığı Galatasaray'a değindi.
Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'de Thomas Tuchel ile yolların ayrılmasının ardından Graham Potter, Salzburg maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalar yaptı.
TELEVİZYONDAN ŞAMPİYONLAR LİGİ TECRÜBESİ
Chelsea'nin başındaki ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak Potter'a, Devler Ligi tecrübesiyle ilgili sorular soruldu. Potter, "Şampiyonlar Ligi tecrübem yok. Maçları televizyondan izledim. Şampiyonlar Ligi tecrübem taraftarlar sayesinde var" dedi.
"GALATASARAY'A KARŞI BAŞARILI OLDUM"
47 yaşındaki çalıştırıcı Avrupa maçlarında çok fazla boy gösteremezken, 5 yıl önce kariyerinde önemli bir zafer elde etti. Potter, Galatasaray'a karşı aldığı galibiyeti İngiliz medyasına hatırlattı. Chelsea'nin yeni menajeri, "Avrupa Ligi'nde Östersunds ile deneyimim oldu. Galatasaray'a karşı başarılı olduk ve grup aşamasını geçtim" diye konuştu.
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