Galatasaraylı futbolcu Yusuf Demir'e Avusturya'dan milli davet!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı'na çağrıldı.

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2022 Salı, 16:18
Galatasaraylı futbolcu Yusuf Demir'e Avusturya'dan milli davet!
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Galatasaray'ın yeni transferlerinden Yusuf Demir'e milli davet geldi.

19 yaşındaki genç futbolcu, Avusturya U21 Milli Takımı'nın Karadağ ve Galler ile oynayacağı maçların aday kadrosunda kendisine yer bulmayı başardı.

Rapid Wien altyapısından yetişen Yusuf, daha 4 kez Avusturya A Milli Futbol Takımı forması da giymişti.


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