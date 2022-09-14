Galatasaray'dan Paris Saint-Germain kararı!
Süper Lig ekibi Galatasaray ile Fransız kulüp Paris Saint-Germain arasındaki ilişkiler Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin transferi ile gelişti. Sarı-kırmızılı yönetimin Fransız kulüp ile izleyeceği yol haritasının belirlendiği kaydedildi.
Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Galatasaray'da yeni transfer Icardi kadroda yer almadı. Icardi'nin transfer sürecinin tamamlanmasıyla sarı-kırmızılı kulübün Fransız ekibi PSG ile ilgili yol haritası belli oldu.
PSG İLE BAĞLAR GÜÇLENECEK
Milliyet’in haberine göre, Galatasaray ile Paris Saint-Germain arasında Mauro Icardi'nin transferiyle başlayan ilişki büyüyerek devam edecek. İki kulüp arasında başlayan sıcak temaslar ve bağ böylece daha da gelişecek.
Buna göre bundan sonraki süreçte Galatasaray ile PSG arasında oyuncu alışverişi başta olmak üzere birçok konuda iki kulüp ortak hareket edecek. Bu köprünün kurulmasında geçen sezon kısa bir süre Galatasaray'a danışmanlık hizmeti veren ve daha sonra PSG ile anlaşan ünlü futbol adamı Luis Campos'un etkili olduğu öğrenildi.
OLUMLU ETKİLERİ BEKLENİYOR
Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un da bu durumu kullanıp çok uygun şartlarda Icardi transferini gerçekleştirdiği belirtildi. Dünya çapında tanınan Fransız kulübü PSG ile kurulan bu yakınlığın sarı-kırmızılılara önümüzdeki dönemlerde özellikle transferde olumlu etkilerinin beklendiği bildirildi.
Icardi örneğindeki gibi birçok ünlü ismin Galatasaray forması giyebileceği vurgulanıyor. Ayrıca saha içi ve saha dışı organizasyonlar gibi birçok çalışmanın birlikte yürütülebileceği kaydediliyor.
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