Chelsea-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Chelsea, kendi evinde Tottenham’ı ağırlayacak. Alman hoca Thomas Tuchel ile İtalyan teknik direktör Antonio Conte’yi karşı karşıya getirecek Londra derbisi, saat 18:30’da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2022 Pazar, 11:01
Chelsea-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig’in ikinci haftası, nefes kesen bir mücadele ile devam edecek.

Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, Antonio Conte’nin çalıştırdığı Tottenham’ı ağırlayacak.

Stamford Bridge’de oynanacak karşılaşma, saat 18:30’da başlayacak. Mücadelede Anthony Taylor düdük çalacak.

Zorlu Londra derbisi, beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Chelsea, Premier Lig’in ilk haftasında deplasmanda Everton’ı Jorginho’nun penaltıdan bulduğu gol ile 1-0 mağlup etmişti.

Tottenham ise kendi evinde ağırladığı Southampton’ı 4-1’lik skorla geçmişti.


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