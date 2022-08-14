Chelsea-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Chelsea, kendi evinde Tottenham’ı ağırlayacak. Alman hoca Thomas Tuchel ile İtalyan teknik direktör Antonio Conte’yi karşı karşıya getirecek Londra derbisi, saat 18:30’da başlayacak.
İngiltere Premier Lig’in ikinci haftası, nefes kesen bir mücadele ile devam edecek.
Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, Antonio Conte’nin çalıştırdığı Tottenham’ı ağırlayacak.
Stamford Bridge’de oynanacak karşılaşma, saat 18:30’da başlayacak. Mücadelede Anthony Taylor düdük çalacak.
Zorlu Londra derbisi, beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Chelsea, Premier Lig’in ilk haftasında deplasmanda Everton’ı Jorginho’nun penaltıdan bulduğu gol ile 1-0 mağlup etmişti.
Tottenham ise kendi evinde ağırladığı Southampton’ı 4-1’lik skorla geçmişti.
Video Haberler
- Polisten kaçmak için denize atlayıp 2 kilometre yüzdü
- Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
- Resmi Gazete'de 'AOÇ' kararı
- AKP'deki veriler de YSK'de yokmuş!
- İstanbul'da filmleri aratmayan olay
- Havai fişekler, düğüne gelenlerin üzerinde patladı
- Uzmanından 'Nemrut yanardağı' uyarısı
- Sarıyer’de kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı
- Mustafa Sandal, Türk bayrağını yakanlara öfke kustu
- Caretta yuvasını 'kürekle' açtı, yavrular öldü
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın önüne geçmesi sinirlendirdi
- '3 karanlık yapı var'
- Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışanlar yakalandı
- Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
- 'Çareyi hakimleri göndermekte buldular'
- Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege'de korkutan deprem
- AKP'den peş peşe istifalar!
- Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!
- Valilerle AKP yöneticilerinin organize işleri
- 'Bu aklın ülkemize verecek hiçbir faydası kalmadı'