Chelsea-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

14 Ağustos 2022 Pazar, 11:01

İngiltere Premier Lig’in ikinci haftası, nefes kesen bir mücadele ile devam edecek.

Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, Antonio Conte’nin çalıştırdığı Tottenham’ı ağırlayacak.

Stamford Bridge’de oynanacak karşılaşma, saat 18:30’da başlayacak. Mücadelede Anthony Taylor düdük çalacak.

Zorlu Londra derbisi, beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Chelsea, Premier Lig’in ilk haftasında deplasmanda Everton’ı Jorginho’nun penaltıdan bulduğu gol ile 1-0 mağlup etmişti.

Tottenham ise kendi evinde ağırladığı Southampton’ı 4-1’lik skorla geçmişti.