Chelsea - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında kendi sahasında West Ham United ile karşılaşacak. Londra derbisi TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 11:21
Chelsea - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'de 36. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında David Moyes'un ekibi West Ham United ile karşı karşıya gelecek.

CHELSEA - WEST HAM UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

CHELSEA - WEST HAM UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Andy Madley'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Chelsea, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Tottenham'ı 2-0 mağlup etmişti.

West Ham United ise evinde ağırladığı Liverpool ile 2-2 berabere kalmıştı.


chelsea haberleri west ham united haberleri İngiltere Premier Lig haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Chelsea, Tottenham'ı evinde devirdi

Chelsea, Tottenham'ı evinde devirdi
Chelsea 2-0'dan geri geldi: 3 puanı VAR'a takıldı!

Chelsea 2-0'dan geri geldi: 3 puanı VAR'a takıldı!
Arsenal, Londra derbisinde Chelsea'ye gol oldu yağdı!

Arsenal, Londra derbisinde Chelsea'ye gol oldu yağdı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Karların erimesiyle oluşuyor: Görmek için 15 kilometre yürüyorlar

Karların erimesiyle oluşuyor: Görmek için 15 kilometre yürüyorlar
Gülcan Arslan, ‘Sandık Kokusu’nda izleyicilerle buluşuyor!

Gülcan Arslan, ‘Sandık Kokusu’nda izleyicilerle buluşuyor!
Baltık Denizi'nin dibinde keşfedilen 'tanımlanamayan yapı' Buzul Çağı'ndan kalma

Baltık Denizi'nin dibinde keşfedilen 'tanımlanamayan yapı' Buzul Çağı'ndan kalma
Cengiz Bozkurt’tan gündem olan ‘Leyla ile Mecnun’ yorumu! 5. sezon çekilecek mi?

Cengiz Bozkurt’tan gündem olan ‘Leyla ile Mecnun’ yorumu! 5. sezon çekilecek mi?
En samimi 4 burç: Bu burçlar cana yakınlığıyla biliniyor

En samimi 4 burç: Bu burçlar cana yakınlığıyla biliniyor
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmesinin perde arkasını anlattı!

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmesinin perde arkasını anlattı!
Tarkan belediyelere seslendi: 'Sokak hayvanlarını öldürmek çözüm değil'

Tarkan belediyelere seslendi: 'Sokak hayvanlarını öldürmek çözüm değil'
Meteoroloji açıkladı: 5 Mayıs 2024 Pazar hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 5 Mayıs 2024 Pazar hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?