Chelsea - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında kendi sahasında West Ham United ile karşılaşacak. Londra derbisi TSİ 16:00'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 36. hafta heyecanı yaşanıyor.
Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında David Moyes'un ekibi West Ham United ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - WEST HAM UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
CHELSEA - WEST HAM UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Andy Madley'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Chelsea, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Tottenham'ı 2-0 mağlup etmişti.
West Ham United ise evinde ağırladığı Liverpool ile 2-2 berabere kalmıştı.
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