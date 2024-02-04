Chelsea - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında kendi sahasında Wolverhampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 11:14
Chelsea - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 23. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Gary O'Neil'ın ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.

CHELSEA - WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

CHELSEA - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Tim Robinson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Chelsea, ligde oynadığı son maçta Liverpool deplasmanından 4-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Wolverhampton ise kendi sahasında ağırladığı Manchester United'a 4-3 mağlup olmuştu.


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