Chelsea - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında kendi sahasında Wolverhampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 23. hafta heyecanı yaşanıyor.
Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Gary O'Neil'ın ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
CHELSEA - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Tim Robinson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Chelsea, ligde oynadığı son maçta Liverpool deplasmanından 4-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Wolverhampton ise kendi sahasında ağırladığı Manchester United'a 4-3 mağlup olmuştu.
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