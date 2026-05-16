Chelsea'yi tek golle mağlup etti: FA Cup'ta şampiyon Manchester City

FA Cup finalinde Chelsea ve Manchester City, Wembley Stadyumu'nda karşılaştı.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarının 72. dakikasında Haaland'ın pasında topu ağlara gönderen Semenyo, Manchester City'ye galibiyeti getirdi.

Manchester City sezonun ilk kupasında Arsenal'ı İngiltere Lig Kupası finalinde yenmişti. Mavi beyazlılar, ikinci kupasını da kazandı.

Manchester City bu sezon 3. kupayı da kazabilir. Premier Lig'de Arsenal ile yarışan Manchester City kalan 2 maçını da kazanır, Arsenal puan kaybederse şampiyon olabilir.