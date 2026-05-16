Cumhuriyet Gazetesi Logo
Chelsea'yi tek golle mağlup etti: FA Cup'ta şampiyon Manchester City

Chelsea'yi tek golle mağlup etti: FA Cup'ta şampiyon Manchester City

16.05.2026 19:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Chelsea'yi tek golle mağlup etti: FA Cup'ta şampiyon Manchester City

FA Cup finalinde Manchester City, Chelsea'yi 1-0 yenerek bu sezon ikinci kupasını kazandı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

FA Cup finalinde Chelsea ve Manchester City, Wembley Stadyumu'nda karşılaştı.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarının 72. dakikasında Haaland'ın pasında topu ağlara gönderen Semenyo, Manchester City'ye galibiyeti getirdi.

Manchester City sezonun ilk kupasında Arsenal'ı İngiltere Lig Kupası finalinde yenmişti. Mavi beyazlılar, ikinci kupasını da kazandı. 

Manchester City bu sezon 3. kupayı da kazabilir. Premier Lig'de Arsenal ile yarışan Manchester City kalan 2 maçını da kazanır, Arsenal puan kaybederse şampiyon olabilir.

İlgili Konular: #chelsea #Manchester City #FA Cup

İlgili Haberler

Manchester City'de John Stones ile yollar ayrılıyor!
Manchester City'de John Stones ile yollar ayrılıyor! İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, 31 yaşındaki İngiliz futbolcu John Stones ile sezon sonunda yolların ayrılacağını duyurdu.
Manchester City, Arsenal'in peşini bırakmıyor
Manchester City, Arsenal'in peşini bırakmıyor İngiltere Premier Lig'de oynanan erteleme maçında Manchester City, sahasında Crystal Palace'ı 3-0 yendi. Manchester City, bu galibiyetin ardından bitime iki hafta kala puanını 77'ye çıkarırken Arsenal, 79 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Manchester City'den şampiyonluk yolunda kritik kayıp!
Manchester City'den şampiyonluk yolunda kritik kayıp! Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı Everton ile 3-3 berabere kaldı.