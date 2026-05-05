5.05.2026 00:02:00
Cumhuriyet Spor
Manchester City'den şampiyonluk yolunda kritik kayıp!

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı Everton ile 3-3 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester City, deplasmanda Everton ile karşı karşıya geldi.

Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Everton'ın gollerini 68. dakikada Thiemo Barry, 73. dakikada Jake O'Brien ve 81. dakikada bir kez daha Barry kaydetti.

DOKU DUBLE YAPTI

Manchester City'nin gollerini ise 43. ve 90+7. dakikada Jeremy Doku ve 83. dakikada Erling Haaland attı.

Bu sonucun ardından, Premier Lig'de bir maçı eksik olan Manchester City, puanını 71'e yükselterek sezonun bitimine 4 hafta kala lider Arsenal'in 5 puan gerisine düştü.

David Moyes'un çalıştırdığı Everton ise puanını 48'e yükseltti.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, Brentford'ı sahasında ağırlayacak. Everton ise deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak.

